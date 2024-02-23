Новосибирск, 23 февраля, 2024, 09:11 — ИА Регнум. В Новосибирске пожарные ликвидировали открытое горение на складе. Огонь успел охватить площадь в 800 кв. м. Об этом 23 февраля сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

МЧС Новосибирской области

«В 10:50 (06:50 мск) открытое горение ликвидировано», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Сейчас сотрудники МЧС продолжают проливать и разбирать обгоревшие конструкции, чтобы предотвратить повторное возгорание. Бесперебойную подачу воды обеспечили от пожарного поезда.

О причинах возгорания в МЧС не сообщили.

Как сообщало ИА Регнум, крупный пожар вспыхнул на складе с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями в Новосибирске. Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 07:03 по местному времени (03:03 мск).

Загорелось кирпичное здание на улице Петухова в Кировском районе города.

Площадь пожара составила 800 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия с возгоранием борются 67 человек и 20 единиц техники. К горящему складу прибыл пожарный поезд, на месте создан штаб пожаротушения для координации действий и сил.