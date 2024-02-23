Горловка, ДНР, 23 февраля, 2024, 09:06 — ИА Регнум. В результате ракетного обстрела Горловки со стороны украинской армии получили ранения несколько мирных жителей. Об этом 23 февраля сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Даниил Пионтковский/ТАСС

«В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] ранения различной степени тяжести получили мирные граждане», — написал он.

Ранее Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщил, что украинские войска в 07:30 мск выпустили по Горловке десять ракет из реактивных систем залпового огня.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт написал об обстреле Суджанского и Кореневского районов со стороны ВСУ. По его словам, в результате этого нет пострадавших.

Позднее в этот же день глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска пять раз обстреляли Донецк. В результате этого одна женщина погибла и получили ранения ещё не менее пяти мирных жителей.