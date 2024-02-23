Вашингтон, 23 февраля, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что сумеет быстро разрешить украинский конфликт в случае победы на президентских выборах, а также предотвратить третью мировую войну. Он заявил об этом 22 февраля на христианской конференции в штате Теннесси, трансляцию которой вели американские кабельные сети.

AP/TASS Дональд Трамп

«Мы восстановим мир с помощью силы ещё до того, как я займу офис. Вскоре после того, как мы выиграем выборы, я добьюсь урегулирования между Россией и Украиной», — сказал он.

По словам Трампа, только ему под силу предотвратить начало третьей мировой войны, к которой США сейчас, по его мнению, очень близки.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 5 февраля заявил, что за время до выборов президента США действующий глава Белого дома Джо Байден может развязать третью мировую войну. Экс-президент США также обвинил Байдена в том, что тот превратил мир в ад и втянул страну в «кровавую бойню».

Бывший американский лидер 13 января отметил, что мир ещё никогда не был так близок к началу третьей мировой войны. По словам Трампа, вновь заняв пост президента США, он сумеет предотвратить эту угрозу.

Политик также неоднократно заявлял, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа. По его словам, для этого нужно только сделать Москве и Киеву пару предложений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в продолжении конфликта на Украине виноваты западные страны, а потому разрешить противоречие за один день, как предлагал Трамп, невозможно. Он уточнил, что этот вопрос слишком сложный, чтобы его можно было решить так легко.