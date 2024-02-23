Москва, 23 февраля, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Минпромторг России обновил перечень отечественных автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Zuma Exclusive/TASS Автомобиль Citroen C5 Aircross

Так, ранее в нём присутствовало всего шесть марок. Теперь его расширили до 12 брендов. Это сделали в основном за счёт китайских брендов, сборка которых налажена на мощностях калининградского «Автотора» и калужского «ПСМА Рус». На сегодня в перечне значатся 35 моделей.

В обновлённый перечень включили SWM (модели G05 Pro и G01), «Соллерс» (пикап ST6), Kaiyi (модели E5, X3 Pro, X3, X7), BAIC (модели U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7), «Амберавто» (А5), и Citroen, представленный моделью C5 Aircross, которая производится в Калужской области.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил 3 августа, что все чиновники в стране должны ездить на отечественных автомобилях. По его словам, это ускорит улучшение качества машин. Затем в сентябре Путин заявил, что закупки автомобилей отечественного производства для чиновников начнутся уже скоро.

Большинство опрошенных жителей России поддержали эту инициативу. Согласно опросу, предложение пересадить чиновников на российские авто поддержали 77% респондентов, ещё 11% высказались против.

В июне 2022 года министр финансов Антон Силуанов заявил, что российских чиновников можно пересадить на отечественные автомобили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это предложение, заверил, что он лично готов пересесть на Lada.

В октябре 2023 года Минпромторг заявил, что автомобили для чиновников должны закупаться у компаний, наладивших локальное производство в рамках заключённых специальных инвестиционных контрактов, предполагающих повышение локализации. Всего ведомство рекомендовало более 20 моделей шести брендов. Это Lada, УАЗ, Haval, «Москвич», Evolute и Aurus. Также госслужащим рекомендовали закупать модели «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СРГ бренда УАЗ. В целом в перечень вошли машины с российским VIN-номером, которые производятся в стране в рамках специнвестконтрактов.

Самым недорогим автомобилем из перечня рекомендованных транспортных средств для чиновников стала Lada Granta за 700 тыс. рублей, а дороже всех — внедорожник Aurus Komendant, минимальные цены на который начинаются от 38,9 млн рублей.