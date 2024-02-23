Вашингтон, 23 февраля, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что действующий глава государства Джо Байден и его администрация могут нанести стране огромный ущерб за время, которое осталось до выборов. Он заявил об этом 22 февраля на христианской конференции в штате Теннесси, которую транслировали американские кабельные сети.

IMAGO/MediaPunch/ТАСС Президент США Джо Байден

«Самое печальное то, что некомпетентность этого человека [Байдена] и этой администрации может нанести огромный ущерб за девять месяцев <…>. Ущерб, который они наносят, просто огромен», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля Трамп заявил, что его политического оппонента, действующего президента США, контролируют угрожающие демократии фашисты. По словам экс-президента страны, страна при Байдене разваливается, уподобляясь «государствам третьего мира».

Телеканал CNN 20 февраля сообщил, что Байден поручил своим помощникам представить Трампа невменяемым, а значит непригодным для выдвижения на должность президента США. Глава Белого дома велел привлечь внимание общественности к речам республиканца, сконцентрировавшись на его «подстрекательских комментариях».

Выборы президента США состоятся в ноябре, в них будет участвовать действующий глава Белого дома Байден. Бывший американский лидер Трамп и экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, также являющаяся членом Республиканской партии, тоже объявили о планах участвовать в выборах.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 22 февраля заявил, что Трамп и Байден напоминают изрекающих мемы персонажей комиксов. По его словам, Москве абсолютно безразлично, кто в будущем будет руководить США.