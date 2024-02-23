Авдеевка, ДНР, 23 февраля, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки «Центр» Вооружённых сил России на багги увернулись от пикирующего в их сторону украинского дрона-камикадзе в Авдеевке (ДНР).

Станислав Красильников/РИА Новости

Об этом 23 февраля сообщило «РИА Новости». Заметив летящий FPV-беспилотник, водитель багги решил набрать скорость и маневрировать, а другой боец стал готовиться к тому, чтобы выпрыгнуть из автомобиля на ходу.

Через некоторое время рядом с багги произошёл взрыв. При этом все военные, которые находились в автомобиле, смогли покинуть машину.

Следуя по дороге, бойцы обнаружили приближение нового дрона-камикадзе, который ВСУ направили для атаки на другой багги. Они открыли стрельбу по цели из автоматов, и беспилотник удалось уничтожить.

Отряд также сумел сбить ещё один дрон. Военнослужащий с позывным Весна заявил, что после бегства украинских сил из Авдеевки в городе стали чаще появляться вражеские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«Причем они работают как днём, так и ночью. Они ими пытаются замедлить наше продвижение вперёд и стабилизировать ситуацию. Но всё равно их додавим», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января в Сети появилась видеозапись с кадрами того, как российский военнослужащий увернулся от удара FPV-дрона. Перед этим боец отвлёк атаку вражеского БПЛА на себя, выстрелив в него.

Дрон взорвался в паре метров от военного. После случившегося боец поднялся и продолжил движение. Военнослужащие 105-го стрелкового полка, которые ознакомились с видеороликом, пришли в неудержимый восторг от увиденного. Они похвалили бойца за его мужество.