Вашингтон, 23 февраля, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Бегство украинских войск из Авдеевки является провозвестником стратегической победы России в конфликте. Такое мнение 23 февраля высказал экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Битва за Авдеевку, думаю, станет первым из многих украинских поражений, которые приведут к стратегической победе России в этом конфликте», — заявил он в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, сражение за Авдеевку стало кульминацией стратегического подхода России, который направлен на разрушение слаженности украинской армии.

ВСУ сегодня несут огромные потери, и им сложно заменить личный состав, отметил Риттер.

«Те, кто приходят на их место, недостаточно подготовлены и слабо мотивированы. А это не самая лучшая комбинация на поле боя», — пояснил он.

Эксперт уточнил, что сейчас Киев испытывает дефицит боеприпасов, в первую очередь — артиллерийских, что подрывает оборонительную доктрину командования ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что армия России за сутки продолжила продвижение на авдеевском направлении, заняв более выгодные рубежи и позиции. Военный уточнил, что также российские войска отразили девять атак штурмовиков ВСУ.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 19 февраля заявил, что освобождение Авдеевки стало ещё одним шагом к победе России в конфликте. По его словам, после этого российские военные будут продвигаться к Киеву ещё большими шагами.