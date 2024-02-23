Лондон, 23 февраля, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II стал подрывом позиций Лондона в момент якобы существующей угрозы начала ядерной войны. Такое мнение высказал отставной полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон в статье, опубликованной 21 февраля в газете The Telegraph.

US Navy/Global Look Press

По словам эксперта, новость о неудачном запуске Trident II вызывает серьёзную озабоченность, потому что, по его утверждению, «угроза обмена ядерными ударами с Россией никогда не была столь высока».

Отставной полковник также уточнил, что любые вопросы по поводу надёжности системы Trident, по его мнению, являются причиной «глубокой» тревоги.

«Если [президент России Владимир] Путин решит, что Trident — это пустышка, и мы не обеспечим победу Украины, мы можем оказаться в ситуации, когда придётся отражать российское вторжение в Прибалтику с помощью тех немногих танков, которые у нас ещё есть», — утверждает де Бреттон-Гордон.

Он отметил, что считает, что из-за этого данные о неполадках в работе критически важных систем сдерживания не должна знать общественность. Также отставной полковник заявил о разочаровании в назначенных правительством «выступать от его имени» людях, которые, по его словам, плохо разбираются в этой сложной теме, внося скорее путаницу, чем ясность.

«Это должно послужить тревожным сигналом. Сейчас не время рисковать нашим оборонным потенциалом», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля стало известно о неудачном запуске ракеты Trident II с атомной субмарины HMS Vanguard. СМИ уточняли, что инцидент произошёл ещё в январе в ходе военных учений у побережья Флориды.

Позднее стало известно, что из-за неудачного пуска Trident II едва не погиб глава минобороны Британии Грант Шэппс. Ракета упала в океан в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки, на которой он в тот момент находился.

Президент Путин 20 февраля заявил, что Россия всегда была страной, которая выступала против милитаризации космоса. Он уточнил, что Москва, наоборот, предлагала многократно усилить совместную работу в космосе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ноябре 2023 года также назвал абсолютно безумными обвинения в адрес России в готовности развязать ядерную войну. Он подчеркнул, что Россия является большой, мощной и сильной страной, а потому крайне ответственно относится к своему потенциалу.

Путин 16 июня прошлого года заявил, что Россия имеет большие запасы ядерного оружия, но будет применять его только в случае непосредственной угрозы её государственности.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 22 февраля, что угроза применения ядерного оружия реальна и надо сделать всё, чтобы этот сценарий не состоялся.