Вашингтон, 23 февраля, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Предупреждение о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе сделали России в частном порядке Соединённые Штаты. Об этом 22 февраля сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

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В частности, утверждается, что каналы связи с Москвой установили советник президента США Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и директор ЦРУ Уильям Бёрнс.

Салливан связывался с Юрием Ушаковым, советником президента России Владимира Путина по вопросам внешней политики, а Бёрнс на прошедшей неделе обращался к главе Службы внешней разведки (СВР) Сергею Нарышкину.

В свою очередь, представитель Совета нацбезопасности Белого дома подтвердил сведения о контактах с российской стороной по поводу предполагаемого размещения противоспутникового оружия, но конкретную информацию о чувствительных каналах взаимодействия с Москвой предоставить отказался.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как полагают США, якобы Россия потенциально готова разместить в космосе ядерное оружие уже в 2024 году. По данным источников, якобы существует риск ядерного взрыва, который потенциально может затронуть около трети спутников и нанести ущерб системам связи на Земле.

Вашингтон предупредил союзников об опасности, якобы исходящей от России, а президент Байден заявил, что Кремль якобы разрабатывает противоспутниковое космическое оружие, которое не представляет прямой угрозы для жизни людей.

При этом 20 февраля российский лидер Владимир Путин напомнил, что Россия всегда была страной, которая выступала против милитаризации космоса, тем более размещения там ядерного оружия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на прошлой неделе назвал сообщения о планах России запустить ядерное оружие в космос уловкой администрации США. Он уточнил, что США пока не обращались к России по поводу совместной работы по вопросу противоспутникового оружия. По словам Пескова, это очевидное стремление Белого дома добиться от Конгресса согласования законопроекта о выделении Киеву финансовой помощи.