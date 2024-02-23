Киев, 23 февраля, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что имеет наибольшую поддержку в обществе, в связи с чем его могли бы избрать на новый срок. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Вместе с тем глава киевского режима признал, что выборы в стране в настоящее время невозможны. Он напомнил, что, согласно украинскому законодательству, проводить голосование во время вооружённого конфликта нельзя.

Глава киевского режима также подчеркнул, что якобы не пытается остаться у власти.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября супруга главы киевского режима Елена заявила, что не уверена, будет ли её муж участвовать в выборах президента Украины в 2024 году, если провести соответствующее голосование. Руководитель фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия 25 ноября объявил, что в 2024 году на Украине не будут проводить никаких выборов, поскольку западные союзники Киева не требуют этого.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев 30 ноября написал, что украинские власти отменили выборы в 2024 году, чтобы избежать появления конкурентов у главы киевского режима. Он также допустил, что такое решение принято из-за боязни в Киеве того, что население Украины узнает о масштабах воровства во власти.