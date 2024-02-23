Вашингтон, 23 февраля, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Новый пакет антироссийских санкций со стороны Соединённых Штатов Америки затронет более 500 «целей», заявил в беседе с агентством Reuters заместитель главы американского министерства финансов Уолли Адейемо.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Соединённые Штаты введут санкции в отношении более чем 500 целей в пятницу в рамках акции, приуроченной ко второй годовщине (специальной военной операции России на Украине. — Прим. ред.)», — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что ограничения будут направлены против российского военно-промышленного комплекса, также санкции коснутся компаний в третьих странах, продолжающих экономическое сотрудничество с Россией.

Как отметили авторы материала, новые санкции вводятся в связи со стремлением Вашингтона и союзников сохранить давление на Россию, в то время как Конгресс США затягивает решение по одобрению дополнительной военной помощи Украине. Запрос администрации президента Джо Байдена о выделении дополнительных средств находится на рассмотрении в палате представителей.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля заместитель государственного секретаря по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне заявила, что новый пакет антироссийских санкций примут в ближайшие несколько дней, в него войдут «сотни и сотни» ограничений. По её словам, большинство санкций коснутся российского оборонно-промышленного комплекса.