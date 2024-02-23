Париж, 23 февраля, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Военная техника, которую Киев получает от стран Запада, оказалась не подготовленной к ситуации в зоне специальной военной операции, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на неназванного французского военного.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Собеседник журналистов пояснил, что в западных машинах используются экологически безопасные материалы, которые демонстрируют недолговечность в условиях боевых действий. Так, по словам военного, защитные оплётки для электрических проводов, сделанные из кукурузного волокна, легко повреждаются грызунами.

Военнослужащий отметил, что западную технику проектировали с учётом демонстрации передовых технологий «на витрине», а не для участия в вооружённом конфликте. Вместе с тем, по его словам, ситуацию для ВСУ спасает оставшаяся старая техника советского производства.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что из-за оттепели военная техника в зоне спецоперации тонет в грязи. Он объяснил, что причиной низкой проходимость на дорогах является чернозём.

В августе экс-разведчик морской пехоты Скотт Риттер подчеркнул, что поставляемая на Украину западная военная техника хуже старой советской. Он отметил, что Киев получает старые танки, которые не обеспечиваются средствами для модернизации. Кроме того, по словам эксперта, такая техника является незнакомой для ВСУ, бойцы которых привыкли к другим видам вооружения.