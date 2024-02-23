Москва, 23 февраля, 2024, 06:47 — ИА Регнум. С начала 2024 года в сеть утекли более 510 миллионов записей о россиянах, около 500 миллионов из них были скомпрометированы в результате одного крупного инцидента, заявил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер.

Иван Шилов ИА REGNUM Роскомнадзор

«Всего утекло 510 миллионов (Записей с данными о россиянах. — Прим. ред.), из них 500 миллионов — это одна утечка. Мы её сейчас расследуем», — сообщил Вагнер в интервью агентству ТАСС 23 февраля.

При этом замглавы Роскомнадзора отметил, что в 2023 году объём утекших в открытый доступ персональных данных значительно уменьшился по сравнению с 2022 годом, а произошедший в первые полтора месяца 2024 года упомянутый крупный инцидент «покрыл» практически весь предыдущий год.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что с начала 2024 года ведомство выявило 19 фактов утечек персональных данных, в результате чего в Сеть попали более 510 миллионов записей российских граждан. В РКН уточнили, что только за январь специалисты заблокировали 575 фишинговых ресурсов и 36 сайтов, через которые распространялись вредоносные программы.