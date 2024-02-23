Киев, 23 февраля, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Количество рождающихся детей на Украине уменьшается ежегодно в относительном выражении на семь процентов начиная с 2013 года. Об этом 22 февраля сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА Регнум Роддом

В ведомстве отметили, что в 2023 году каждый месяц в стране в среднем рождалось примерно 16,1 тысячи детей. В национальной службе здоровья Украины уточнили, что в прошлом году в электронной системе здравоохранения зарегистрировали 176 981 роды и внесли данные о 178 128 детях.

В 2022 году эти показатели составили соответственно 190 393 и 192 691.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года на Украине опубликовали прогноз, в соответствии с которым к 2030 году численность населения страны может снизиться до 24 млн человек, а к 2100 году способно сократиться почти на 45%. По данным киевских властей, с начала 2021 года смертность на Украине выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 25%.

В июне аналитический центр «Украинский институт будущего» (УИБ) проинформировал о том, что в стране продолжают находиться только 29 млн жителей. В организации уточнили, что численность населения Украины с начала 2022 года уменьшилась на 8,6 млн человек.