Москва, 23 февраля, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества и распорядился организовать праздничные салюты, сообщили в оборонном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«В ознаменование Дня защитника Отечества приказываю… произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооружённых сил РФ в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле», — говорится в тексте приказа, опубликованного в Telegram-канале Министерства обороны.

Отмечается, что праздничные салюты тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пуском фейерверков также будут организованы и в других городах, где расположены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий.

Также глава оборонного ведомства поздравил российских военнослужащих, добровольцев, ветеранов и их родных и близких с Днём защитника Отечества. Сергей Шойгу подчеркнул, что бойцы Вооружённых сил России своей стойкостью и решительностью приближают победу России.

Президент России Владимир Путин, выступая с поздравительной речью, опубликованной на официальном сайте Кремля, назвал участников специальной военной операции подлинными героями, которыми гордится страна, и указал, что преданность Родине, долг беречь её и отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются важнейшими ценностями России.