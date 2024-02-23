Рига, 23 февраля, 2024, 04:40 — ИА Регнум. Решение городских депутатов Риги переименовать улицы города, названные в честь русских писателей и учёных, только навредит местным жителям, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Рига вычёркивает себя из мирового культурного пространства. Ни Гоголь, ни Лермонтов от «рижской думы» не пострадают. Пострадают только местные граждане, которым приходит терпеть безумие латвийского режима», — говорится в сообщении, опубликованном 22 февраля в Telegram-канале Захаровой.

В четверг в пресс-службе рижского самоуправления сообщили, что городская дума приняла решение переименовать улицу Москвы, а также улицы, названные в честь русских писателей и учёных.

Согласно распространённому заявлению, самая протяжённая в Риге улица Москвы, длина которой составляет более 16 километров, будет переименована в улицу Латгалии. Улицы же, названные в честь Ломоносова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Тургенева, переименуют в честь латышских поэтов, художников и политических деятелей.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля украинские издание «Страна. ua» сообщило о том, что городской совет Киева принял решение переименовать улицу Михаила Булгакова в честь грузинского актёра и певца Вахтанга Кикабидзе. По словам замглавы города Владимира Бондаренко, соответствующее решение депутаты приняли с целью избавиться от названий, которые якобы приводят к искажению национального сознания.