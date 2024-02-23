Москва, 23 февраля, 2024, 04:40 — ИА Регнум. Увеличение количества уроков истории в российских школах не приведёт к дополнительной нагрузки для школьников, сообщили журналистам в пресс-службе Министерство просвещения РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Подчеркнем, что нагрузка на школьников при этом не увеличится», — отметили в ведомстве.

Ранее Минпросвещения разработало проект приказа, который предусматривает увеличение количества уроков истории с двух до трех в неделю для школьников с пятого по восьмой классов.

В министерстве считают, что нововведение поможет учителям делать занятия более интересными и насыщенными для учеников. В Минпросвещения уточнили, что дополнительные уроки будут добавляться за счёт исключения часов обществознания и за счет включения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в курс «История нашего края».

В пояснительной записке к проекту приказа говорится, что в случае принятия документа он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года в России провели опрос среди учителей российских школ и родителей. Согласно итогам исследования, введение уроков истории с первого класса поддерживали 53% родителей будущих первоклассников и 54% учителей российских школ.

25 декабря глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что с 1 сентября 2024 года в российские школы вернётся предмет «труд».