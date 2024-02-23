Киев, 23 февраля, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России наносят интенсивные удары по позициям ВСУ беспилотниками, что приводит к серьёзным потерям и создаёт серьёзные проблемы украинским военным, заявил американский наёмник Мэтт Вандайк в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

«Большая проблема заключается в том, что на фронте не только артиллерия. Россия охотятся на нас с помощью дронов и сбрасывают гранаты. Я столкнулся с этим и сам», — рассказал наёмник.

По словам Вандайка, Вооружённые силы Украины испытывают существенную нехватку не только артиллерии и беспилотников, но и живой силы, поскольку многие украинцы не желают быть мобилизованными. Ситуацию в зоне боевых действий американский наёмник сравнил с тем, что происходило во времена Вьетнамской войны.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что победу в боевых действиях на Украине определят беспилотники и эффективность применения искусственного интеллекта. По его словам, ситуация на поле боя на Украине может быть решена в течение трёх месяцев.

При этом в конце декабря прошлого года начальник службы авиации и противовоздушной обороны 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар заявил, что российские дроны с каждым днём представляют всё большую угрозу для украинской армии, поскольку они регулярно совершенствуются и превосходят беспилотники, используемые украинскими военными.