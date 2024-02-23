Вашингтон, 23 февраля, 2024, 04:17 — ИА Регнум. Обвинения, которые предъявляются экс-президенту США Дональду Трампу, назвал смехотворными американский журналист Такер Карлсон. Соответствующую публикацию Карлсон сделал 22 февраля на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Обвинения, которые сейчас предъявляются Дональду Трампу, все без исключения смехотворны», — указал Карлсон в видеообращении.

Трамп является фигурантом сразу нескольких дел, по некоторым из них он является обвиняемым. Так, в отношении Трампа начато расследование в связи со штурмом Капитолия, также политик является фигурантом дела о ненадлежащем хранении секретных документов, о связях с порноактрисой Сторми Дэниэлс и журналисткой Элизабет Джин Кэрролл.

Ранее ИА Регнум сообщало, что суд Нью-Йорка признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Политику запретили обращаться за кредитами в любое зарегистрированное в Нью-Йорке финансовое учреждение в течение трёх лет и обязали выплатить свыше $350 млн. Экс-президент США вправе обжаловать решение суда.

Сам экс-глава Белого дома неоднократно заявлял, что все обвинения являются политическими, и называл судебный процесс по гражданскому иску о мошенничестве «охотой на ведьм» и вмешательством в выборы. Он добавил, что помогал Нью-Йорку в худшие для него времена, но теперь по вине действующего президента США Джозефа Байдена город переполнен миграционной преступностью.