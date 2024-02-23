Чебоксары, 23 февраля, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Иностранные компании, попадающие под управление Росимущества, должны иметь право на получение государственной поддержки так же, как и российские фирмы, заявил президент России Владимир Путин во время совещания по развитию Чувашии.

Kremlin.ru Владимир Путин

К российскому лидеру обратился глава Чувашии Олег Николаев, который пожаловался на то, что компания «Балтика», являющаяся одним из крупнейших производителей пива, не может получить господдержку. Он попросил президента внести изменения для иностранных компаний, переходящих под управление Росимущества.

Путин согласился с Николаевым и подчеркнул, что это следует сделать обязательно.

«Надо их, безусловно, поддержать», — сказал глава государства.

Президент дал поручение министру финансов России Антону Силуанову предоставить такую возможность указанной категории организаций.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля появилась информация о том, что доли в ООО «Пивоваренная компания «Балтика» и акции АО «Данон Россия» попали под управление Росимущества в соответствии с указом президента России. 18 июля стало известно о том, что Росимущество назначило новых руководителей компаний «Балтика» и «Данон Россия».

26 мая Владимир Путин на встрече с членами организации «Деловая Россия» предложил обсудить оказание дополнительной помощи российским компаниям, выходящим на зарубежный рынок. Он также заявил, что большинство отечественных предпринимателей делом продемонстрировали, что их интересы связаны с Россией.