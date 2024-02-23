Вашингтон, 23 февраля, 2024, 03:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины якобы добиваются успехов на востоке и юге зоны боевых действий, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге для журналистов 22 февраля.

ИА REGNUM Пентагон

«Что касается вашего вопроса об оценке Украины прямо сейчас на поле боя, я бы оставила украинцам самим оценивать свои позиции… Но они продолжают добиваться успехов на востоке и юге», — указала она.

При этом Сабрина Сингх признала, что украинские войска продолжают испытывать серьёзных дефицит боеприпасов и артиллерии, поскольку США не в состоянии продолжать поставки.

«Мы не в состоянии предоставить им это из-за, откровенно говоря, бездействия Конгресса», — добавила она, указав, что отсутствие поддержки привело к потере Киевом контроля над Авдеевкой.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Сабрина Сингх в ходе брифинга отказалась комментировать информацию о пропавших без вести при отступлении из Авдеевки украинских военных. Согласно материалу The New York Times, при бегстве из Авдеевки от 850 до 1000 военнослужащих ВСУ попали в плен или пропали без вести.