В Пентагоне заявили об успехах ВСУ на поле боя
Вашингтон, 23 февраля, 2024, 03:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины якобы добиваются успехов на востоке и юге зоны боевых действий, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге для журналистов 22 февраля.
«Что касается вашего вопроса об оценке Украины прямо сейчас на поле боя, я бы оставила украинцам самим оценивать свои позиции… Но они продолжают добиваться успехов на востоке и юге», — указала она.
При этом Сабрина Сингх признала, что украинские войска продолжают испытывать серьёзных дефицит боеприпасов и артиллерии, поскольку США не в состоянии продолжать поставки.
«Мы не в состоянии предоставить им это из-за, откровенно говоря, бездействия Конгресса», — добавила она, указав, что отсутствие поддержки привело к потере Киевом контроля над Авдеевкой.
Как ранее сообщало ИА Регнум, Сабрина Сингх в ходе брифинга отказалась комментировать информацию о пропавших без вести при отступлении из Авдеевки украинских военных. Согласно материалу The New York Times, при бегстве из Авдеевки от 850 до 1000 военнослужащих ВСУ попали в плен или пропали без вести.