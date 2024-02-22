Вашингтон, 23 февраля, 2024, 02:33 — ИА Регнум. Министерство обороны США не готово комментировать информацию о военных Вооружённых сил Украины, пропавших без вести при отступления украинских войск из Авдеевки, заявила в ходе брифинга для журналистов 22 февраля заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

«К сожалению, мы ещё готовы дать оценку этой ситуации. Я бы посоветовала вам обратиться к украинской стороне за комментариями по ситуации в Авдеевке и проводившимся там операциям», — указала представитель Пентагона, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на украинских военных сообщило, что при отступлении Вооружённых сил Украины из Авдеевки попали в плен или пропали без вести от 850 то 1000 украинских военнослужащих. По информации источника, отступление ВСУ было плохо спланировано и началось слишком поздно. При этом некоторые американские чиновники в беседе с NYT заявили, что США не считают потерю Киевом контроля над Авдеевкой серьёзным стратегическим поражением.

20 февраля подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире канала News Nation предположил, что командование ВСУ потеряло контроль над своими подчинёнными после сдачи Авдеевки. По его словам, бегство украинских войск связано в первую очередь с мнением командования о способности подразделений продолжить оборону на окраинах города.

Как передавало ИА Регнум, Министерство обороны сообщило о полном освобождении Авдеевки 17 февраля. Согласно докладу главы оборонного ведомства Сергея Шойгу президенту России Владимиру Путину, взятие территории города под контроль российских военных позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, что значительно обезопасит город от обстрелов со стороны ВСУ. 19 февраля в Минобороны сообщили об освобождении территории Авдеевского коксохимического завода.