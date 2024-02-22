Вашингтон, 23 февраля, 2024, 01:06 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен не общался с главой МИД России Сергеем Лавровым на заседании руководителей внешнеполитических ведомств стран «Группы двадцати» (G20) в Бразилии. Об этом заявил сам глава Госдепа 22 февраля на пресс-конференции по итогам заседания.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«У меня не было прямых контактов с министром иностранных дел Лавровым, но я слышал его выступления на встречах, и я полагаю, что он, а также многие другие слышали мои выступления», — ответил Блинкен на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как указал 22 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, США нужно постараться не подавиться за своим «демократическим столом». Так глава МИД России прокомментировал выступление на Мюнхенской конференции по безопасности госсекретаря США Блинкена, заявившего, что странам суждено либо сидеть за «демократическим столом», либо попасть в меню.

Кроме того, Лавров отметил по итогам заседания глав МИД «Группы двадцати», что попытки представителей западных стран включить в повестку G20 непрофильным тем, в том числе всячески «украинизировать» повестку, полностью провалились.

Лавров 22 февраля принял участие в заседаниях глав МИД стран G20 в Рио-де-Жанейро. Повестка встречи обозначалась как обсуждения на тему создания справедливого мира и устойчивого развития планеты.

В заседании участвовали министры иностранных дел не только стран G20, но и Египта, ОАЭ, Нигерии, Анголы, Сингапура, Испании и Португалии.