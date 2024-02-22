Вашингтон, 23 февраля, 2024, 00:11 — ИА Регнум. Новый пакет антироссийских санкций примут в ближайшие пару дней и в него войдёт огромное количество ограничений. Об этом 22 февраля заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

По словам Нуланд, новый пакет санкций обещает быть «сокрушительным» и в него включат «сотни и сотни» ограничений. Антироссийские рестрикции одобрят, как указала чиновница, в ближайшие пару дней. Она уточнила, что большинство санкций в новом пакете коснётся российского оборонно-промышленного комплекса, а также на то, чтобы «задушить усилия России» по обходу уже существующих ограничений.

«Я подожду и позволю Белому дому объявить о нём», — добавила Нуланд.

Ранее ИА Регнум сообщало, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал новый крупный пакет антироссийских санкций. По его словам, ограничения затронут военно-промышленный комплекс России и некоторые источники дохода в экономике страны.

Намерения США ввести новые санкции против России подтвердил и президент США Джозеф Байден. Глава белого дома уточнил, что о новых ограничениях объявят 23 февраля.