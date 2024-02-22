Вашингтон, 22 февраля, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Оскорбительные высказывания главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина касаются вызовов и угроз национальной безопасности США, которые якобы исходят от РФ. Об этом заявил 22 февраля на брифинге координатор американской администрации по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Он отметил, что у Вашингтона имеются серьезные беспокойства на этот счёт. Кирби уточнил, что в число таких вызов входит украинский конфликт и отношения России с Ираном.

Кроме того, по словам координатора Белого дома, США взволнованы из-за якобы имеющихся у РФ планов разместить в космосе противоспутниковое оружие.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Байден позволил себе очередное грубое высказывание в адрес Путина, когда выступал на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позорными эти слова американского лидера. При этом он подчеркнул, что высказывания Байдена вряд ли способны уязвить Путина. Песков добавил, что поведение главы Белого дома оскорбляет только сами США.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что реакция Байдена абсолютно адекватна. По словам российского лидера, президент США не мог похвалить его. Путин также добавил, что считает, что Байден более предпочтителен, чем его предшественник Дональд Трамп, несмотря на хамские высказывания, которые позволяет себе действующий глава Белого дома.