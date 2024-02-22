Владивосток, 22 февраля, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал при возможности оказать содействие и ускорить реконструкцию расположенных в Приморском крае автомобильных пунктов пропуска Краскино и Пограничный на границе с Китаем.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Об этом глава государства заявил во время встречи с водителями грузовых транспортных средств в кафе многофункциональной зоны трассы М-12 «Восток». Владимир Путин отметил, что пропускную способность на границе необходимо увеличить в силу активного роста трафика перевозок.

«Если возможность будет, мы постараемся ускорить. Мы все заинтересованы в этом, не только вы как дальнобойщики, государство заинтересовано, я думаю, что и китайские наши друзья тоже, у них тоже обороты увеличатся», — указал Владимир Путин, его слова приводит «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее Владимир Путин заявил о готовности Китая ввести упрощённую процедуру въезда для российских дальнобойщиков. При этом глава государства отметил, что подобные вопросы необходимо решать на основе взаимности при согласовании между министерствами.