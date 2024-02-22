Москва, 22 февраля, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Группа депутатов от всех фракций Госдумы подготовила законопроект, разрешающий операторам наружной рекламы пролонгировать контракты на конструкции на земельных участках или зданиях, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.

Дарья Антонова ИА Регнум

Информацию о законопроекте подтвердил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»). В настоящее время права на размещение на таких конструкциях разыгрываются в рамках торгов, а сроки, на которые заключают контракты, составляют от 5 до 10 лет.

Законопроект призван внести изменения в Федеральный закон № 46 от 8 марта 2022 года. Действующие нормы предоставляли право операторам наружной рекламы пролонгировать до 1 марта 2023 года указанные контракты на срок до одного года.

В случае принятия законопроекта у таких компаний появится возможность до 31 декабря 2024 года продлить действующие контракты на указанные конструкции на срок до 10 лет. В соглашении на пролонгацию станет обязательным пункт о ежегодной индексации размера платежей по контракту на размер уровня инфляции.

Также при продлении действия документа операторы возьмут на себя обязательство по размещению социальной рекламы и рекламы особой общественной значимости. Квота такого контента должна увечится с 5% до 10% от всего годового объема распространяемой рекламы.

В пояснительной записке говорится, что инициатива поможет решить проблему недобросовестного поведения части участников рынка наружной рекламы при проведении торгов. Авторы законопроекта отмечают, что такие действия приводят к выпадению доходов из бюджетов субъектов и муниципалитетов РФ.

Кроме того, по словам Топилина, принятие нового закона предоставит больше возможностей для инвестирования в развитие рекламного инвентаря. Он отметил, что операторы наружной рекламы активно наращивают количество электронных носителей.

Глава парламентского комитета выразил уверенность в том, что указанные изменения позволят государству и муниципалитетам получать гарантированные дополнительные доходы за счет компенсации инфляции.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря в пресс-центре «Парламентской газеты» в Москве состоялся круглый стол «Регулирование рекламы в интернете: можно ли перевести блогеров в отечественные соцсети?». На мероприятии обсудили динамику развития российских платформ и затронули тему иностранных альтернатив.

Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ходе встречи подчеркнул, что каждый блогер с большой аудиторией должен хотя бы дублировать свой контент на российских площадках в рамках переходного этапа размещения на отечественных платформах. На круглом столе также проинформировали о том, что Минфин работает над поправками к Налоговому кодексу, которые отменяют это право по отношению к рекламе без маркировки.