Брянск, 22 февраля, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Попытка совершения террористической атаки со стороны киевского режима с помощью беспилотного летательного аппарата успешно пресечена российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) на территории Брянской области. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточняется в сообщении.

Беспилотник уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотника нет. На место падения обломков БПЛА прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

В ночь с 21 на 22 февраля силы ПВО России уничтожили украинский дрон в небе над Клинцовским районом Брянской области. Губернатор региона уточнил, что пострадавших нет, разрушений удалось избежать.

Кроме того, 22 февраля в Ростовской области российские военные перехватили украинскую зенитную ракету С-200. Ракета была переоборудована украинской армией для поражения наземных целей.

В этот же день украинский БПЛА атаковал автобус с пассажирами на дороге Новая Каховка — Тополёвка в Херсонской области. В результате удара пострадали два человека.