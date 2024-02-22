Брюссель, 22 февраля, 2024, 22:04 — ИА Регнум. Евросоюз будет наращивать поддержку Украины, чтобы помешать российской армии дойти до Киева, заявил представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Стано 22 февраля на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

Журналисты попросили его прокомментировать заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что Киев — это русский город и российским войскам, возможно, придётся в ходе СВО дойти до него.

«Как заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел ЕС, Евросоюз будет снабжать Украину быстрее и больше, всем чем возможно — боеприпасами, оружием, военной техникой», — процитировал ТАСС заявление Стано.

При этом он вышел к журналистам в футболке, надетой поверх рубашки с галстуком. На футболке был украинский герб, лозунг в поддержку Киева и неактуальная карта Украины. Стоя в таком виде, Стано рекомендовал Медведеву обратиться к врачу.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в декабре 2023 года заявил, что Россия — единственное государство, которое может стать гарантом целостности Украины. От отметил, что в ряде украинских регионов есть желающие, чтобы территории вошли в состав Польши, Румынии или Венгрии. Если Киев не захочет помощи Москвы, то история всё расставит на свои места, добавил Путин, подчеркнув, что Россия своего не отдаст.

Путин также назвал юго-восток Украины территорией проживания русских людей. Он отметил, что Россия десятилетиями выстраивала братские отношения с соседней страной, но Запад и Киев пошли на конфронтацию.