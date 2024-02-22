Вашингтон, 22 февраля, 2024, 21:41 — ИА Регнум. Посольство России направило ноту протеста в Госдеп из-за оскорбительного высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, сообщил 22 февраля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Заявление посла опубликовала пресс-служба российского диппредставительства.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«Как только сегодня утром начал работу Госдеп, мы направили жёсткую ноту протеста о возмутительном характере и недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента», — сообщил Антонов.

Он отметил, что ситуацию с оскорблением в адрес Путина вряд ли удастся урегулировать простыми извинениями со стороны Вашингтона. По мнению Антонова, власти США не станут извиняться. Подобные выпады становятся рутинными по мере приближения к выборам президента в США.

В руководстве США забыли заветы своих предков о том, что унизительные заявления недопустимы. Даже в разгар холодной войны президент Джон Кеннеди говорил о важности уважительного отношения к России.

«Напротив, здесь стали обыденными бульварные разборки и непотребная лексика, которыми грешили на диком Западе», — отметил Антонов.

По словам российского дипломата, непозволительный тон американского руководства показывает бессилие и отсутствие здравого смысла в политике в отношении России.

Как сообщало ИА Регнум, Байден 21 февраля заявил, что «есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта». Эту фразу президент США произнёс на закрытом предвыборном мероприятии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это заявление хамским. Заместитель главы СБ РФ Дмитрий Медведев назвал Байдена экзистенциальной угрозой миру.

Президент, узнав о словах Байдена, заявил, что заявление американского лидера стало реакцией на его слова о том, что для России нынешний, более предсказуемый глава Белого дома предпочтительнее Дональда Трампа. При этом президент подчеркнул, что Россия готова работать с любым президентом США, которого выберет американский народ.