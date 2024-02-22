Москва, 22 февраля, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Министерство транспорта России не будет обязывать авиакомпании, операторов железнодорожных и других перевозок собирать IP-адреса и другие дополнительные данные пассажиров, кроме тех, что указывают в билетах, заявил 22 февраля журналистам зам главы Минтранса Дмитрий Баканов.

Иван Шилов ИА Регнум

Он прокомментировал сообщение в СМИ, что ведомство подготовило проект приказа о сборе дополнительных личных данных пассажиров.

«Приказ не обязывает перевозчиков собирать дополнительную информацию о пассажирах, помимо той, которая указывается пассажиром при покупке билета. Данный перечень информации предоставляется только в случае её фактической фиксации в информационной системе авиакомпании», — процитировал ТАСС Баканова.

Замминистра уточнил, что готовящийся приказ будет основанием для того, чтобы передавать информацию о пассажирах в автоматизированные централизованные базы персональных данных пассажиров (АЦБПДП). Он добавил, что перечень данных, которые собирает Минтранс, меньше во многих других странах.

«Коммерсантъ» ранее 22 февраля сообщил, что министерство транспорта подготовило проект приказа, по которому перевозчиков с 1 сентября обяжут передавать в единую базу не только паспортные данные пассажиров, купивших билеты, но также их IP-адреса, информацию об учётных записях и паролях пользователей, о банковских картах. Пока в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ) собирают данные паспортов, даты и маршруты поездки.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 сентября 2023 года в России вступили в силу новые правила Минтранса по железнодорожным перевозкам. В поездах запретили играть на музыкальных инструментах, включать колонки и петь в микрофон, если это мешает пассажирам.