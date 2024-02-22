Вашингтон, 22 февраля, 2024, 20:43 — ИА Регнум. Российская экономика показала высокие темпы роста, несмотря на санкции, заявила 22 февраля директор Департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак на брифинге.

Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Что касается российской экономики и санкций, то экономика России действительно удивила силой своего роста», — сказал она.

Козак добавила, что таким высоким темпам роста способствует большой объём военных расходов, что приводит к росту объёмов производства.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель главы МВФ Гита Гопинат 13 февраля заявила, что российская экономика развивается лучше, чем ожидали от неё в международной организации. Она отметила, что фонд увеличил прогноз роста ВВП России в 2024 году с 1,5% до 2,6%.

Президент РФ Владимир Путин 12 февраля сообщил, что экономика страны выросла в прошлом году на 3,6%, что выше средних темпов в мире. Он добавил, что экономика развитых стран выросла в среднем на 1,5%, а в мире этот показатель составил 3%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что после подведения окончательных итогов 2023 года рост ВВП России может достигнуть 4%. Он добавил, что в стране особенно хорошие показатели были в секторе обрабатывающей промышленности.