Петрозаводск, 22 февраля, 2024, 22:46 — ИА Регнум. В Карелии в Штабе общественной поддержки прошёл круглый стол по итогам и планам реализации президентской программы капитального ремонта школ, сообщил 22 февраля официальный интернет-портал региона.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

В обсуждении участвовали директора и учителя школ, представители родительской общественности, строители, студенты-волонтёры, помогавшие в ремонтных работах. Президентская программа капитального ремонта школ затронула 29 зданий в Петрозаводске и районах Карелии.

В ряде школ с момента их постройки до сих пор не было капитального ремонта. Теперь же они преобразились в современные образовательные пространства, где комфортно школьникам и учителям.

Как рассказала директор школы №1 Кондопоги Наталья Макарова, приглашённые на открытие ветераны школы не узнали здания.

«Но когда окунулись в атмосферу педагогического и детского коллективов, поняли, что школьные традиции живут. Дети не скрывали своей радости на открытии школы, ликовали. Очень стараются беречь свою новую, по сути, школу»,— заявила Макарова.

Родители также принимали активное участие в преображении школы, они вместе с педагогами и детьми обсуждали дизайн-проекты, помогали готовить школы к приемке и оценивали результат работ.

Кадрия Биккинеева, чья дочь учится в отремонтированной петрозаводской школе №25, поблагодарила за президентскую программу и за возможность подключиться и принимать в ней участие.

«Для меня, как мамы, очень важно, в каком здании учится моя дочь. Когда начался ремонт, словно крылья за спиной выросли. Это настолько нужная программа! Спасибо нашему президенту, главе Карелии, всем вам за проделанную работу», — сказала Биккинеева.

Глава Карелии Артур Парфенчиков со своей стороны заявил, именно в возглавляемом им регионе министр просвещения Сергей Кравцов дал старт президентской программе по капремонту школ. Он назвал Карелию одним из регионов-лидеров по выполнению федеральной программы. На обновление школ региональные власти направили порядка трёх миллиардов рублей, в том числе более 800 миллионов — из бюджета Карелии.

«Помимо ремонтных работ обновили школьное оборудование для классов начальной школы, кабинетов физики, химии, биологии, информатики, закупили мебель. Полностью обновили фонд учебников в школах — приобрели порядка 65 тысяч учебников и учебных пособий», — заявил Парфенчиков.

По словам главы региона, в этом и следующем году планируется отремонтировать ещё не менее 11 школ. К тому же на 65 зданий есть готовая проектно-сметная документация.

Председатель Заксобрания Элиссан Шандалович напомнил, что при федеральной поддержке в регионе построили пять новых школ, причём две — в посёлке Деревянка и Петрозаводске — уже работают. Школы в Кеми, Суоярви и Медвежьегорске откроются в следующем учебном году.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 года президент инициировал федеральную программу капитального ремонта школ, согласно которой до конца 2026 года в России должны отремонтировать 7,3 тысячи зданий школ. В федеральном бюджете на реализацию программы заложено более 500 млрд рублей.

Путин 20 февраля провёл совещание по капитальному ремонту школ. Он подчеркнул, что капитальный ремонт школ должен заключаться не просто в покраске стен и обновлении инженерных систем. Важно создать современную образовательную среду, помогающую и мотивирующую детей идти вперёд, стремиться к новым знаниям.