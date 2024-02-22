Бразилиа, 22 февраля, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки нужно постараться не подавиться, заявил 22 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, комментируя выступление на Мюнхенской конференции по безопасности госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что странам суждено либо сидеть за «демократическим столом», либо попасть в меню.

Kira Hofmann /Kira Hofmann/photothek.de /Global Look Press Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро

Российский министр попросил обратить внимание на то, какой подход задекларировал глава внешней американской политики.

«Я вот только пожелал бы, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились», — сказал Лавров.

Глава МИД также заявил, что Россия перестала участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, потому что мероприятие переродилось и стало «междусобойчиком» для Запада, самого себя убеждающего в собственной правоте.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля Лавров принял участие в первом дне заседания совета министров иностранных дел (СМИД) «Группы двадцати» в Рио-де-Жанейро. Встречу проводит Бразилия, в 2024 году председательствующая в G20.

В январе Лавров заявил, что прошлый год показал неприятие миром манер, которые использует Запад. Министр отметил, что они свелись к корысти и наплевательскому отношению к интересам других стран.