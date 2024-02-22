Москва, 22 февраля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Народный фронт в преддверии 23 Февраля запустил флешмоб в формате народного караоке. Об этом рассказала пресс-служба ОНФ.

Народный фронт Военкор Николай Долгачёв

Россиянам предложили спеть песню «Русский парень» и таким образом поздравить всех бойцов СВО на передовой с Днём защитника Отечества. Акцию уже поддержали военкор Николай Долгачёв, певица Екатерина Кузина, певец, участник шоу «Голос» Артём Каторгин, блогер, общественный деятель, председатель по взаимодействию и развитию Фонда «Женщины России» Екатерина Величкина, ансамбль «Русские ракеты» и служащая МЧС, эксперт музыкального шоу «Ну-ка все вместе!» Мария Дорохина.

Активисты молодёжного крыла Народного фронта поздравили участников СВО с праздником, отправив бойцам подарки, письма, открытки.

«В разных регионах страны ребята изготавливают детали для беспилотников, проводят благотворительные концерты и встречи с героями СВО, формируют и отправляют вещи и технику на передовую, организуют занятия по тактической медицине для студентов, навещают раненых солдат в госпиталях. Таким образом мы хотим поблагодарить бойцов за их смелость, отвагу и невероятную силу духа», — рассказал руководитель молодёжного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.

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Так, общественники навестили российских военных в госпитале Благовещенского гарнизона в Амурской области и передали им письма от школьников с тёплыми пожеланиями, сладости, чай и изделия ручной вязки.

Народный фронт

Встреча с героем СВО Дмитрием Богдановым прошла в Ленинградской области. Он рассказал ребятам, как и почему отправился на передовую, как вместе с товарищами сражался за Артёмовск и защищал интересы России.

Встречи с героями — участниками СВО прошли также в Оренбургской области, в Республике Коми. Кавалер ордена Мужества Виктор Цицер пообщался с учащимися техникума железнодорожного транспорта, а боец Виталий Шкоропада и ветеран боевых действий в Чечне Михаил Горбатенко провели студентам занятие по тактической медицине.

Народный фронт

Кроме того, волонтёры Воронежской области собрали 60 заряжателей для магазинов АК из деталей, изготовленных на 3D-принтерах. Более 150 окопных свечей сделали своими руками участники мастер-класса в Ростовской области.

Народный фронт

21 февраля ИА Регнум писало, что 100 автомобилей УАЗ, а также технику и снаряжение для бойцов отправили из Ростова-на-Дону в зону проведения специальной военной операции. Детекторы дронов, средства РЭБ, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, рации, бронежилеты и каски, а также генераторы, аптечки, тёплую экипировку и спальные мешки закупили на собранные россиянами средства. Их сбор к празднику 23 Февраля под девизом «Всё для Победы!» стартовал 7 февраля.