Рио-де-Жанейро, Бразилия, 22 февраля, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Россия готова к переговорам по Украине, но этому мешает высокомерие Запада и его заряженность на русофобию, заявил 22 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед журналистами по итогам совета глав МИД «Группы двадцати» в Рио-де-Жанейро.

Иван Шилов ИА Регнум

Он напомнил, что Москва не только на словах постоянно предлагает начать переговоры, но и на деле подтвердила готовность к ним в марте 2022 года в Стамбуле. Министр призвал западных коллег самим объяснить их нежелание, чтобы переговоры состоялись.

«Почему они категорически не хотят никакого серьёзного диалога по реальным проблемам, которые они сами создавали на Украине. По проблеме, прежде всего, нацистского режима, который своей целью провозгласил истребление всего русского», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, принимавший участие в переговорах в Стамбуле, рассказал, что украинская делегация тогда сначала согласилась подписать мирное соглашение, но отказалась в последний момент. Подписанию помешал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который потребовал не подписывать никаких договорённостей с Россией, признался украинский политик.

18 февраля 2024 года Путин напомнил о словах Арахамии. Президент подчеркнул, что в случае подписания соглашения конфликт давно бы завершился, но украинская сторона выполнила требование Джонсона. Российский лидер отметил, что Москва с 2014 года пыталась разрешить конфликт мирным путём, а также не отказывалась от него и после начала специальной военной операции.