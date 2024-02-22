Москва, 22 февраля, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Министерство просвещения предложило увеличить количество уроков истории в 5–8 классах с двух до трёх в неделю, а число часов на обществознание в школах сократить. Соответствующие документы опубликовали на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

«Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476, в 5–8-х классах по три часа в неделю при 34 учебных неделях», — говорится в документе.

Так, в 5–7-х классах собрались включить модуль «История нашего края». В 8-м классе предложили увеличить число часов на изучение всеобщей истории и истории России. В 9-м классе намерены оставить по два часа истории в неделю.

Кроме того, Минпросвещения предложило исключить обществознание из программы 6–8-х классов, оставив один урок в неделю в 9-м классе. Число часов сократят с 136 до 34 часов. В 10-м классе на обществознание также предложили отводить один час в неделю. Программу 11-го класса при этом предложили оставить без изменений — два урока обществознания в неделю.

Согласно пояснительной записке к проекту, в случае принятия приказа изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, в российских школах появился новый учебник по истории с разделом про специальную военную операцию на Украине. Отмечалось, что в новых учебниках истории полностью переписали разделы о 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годах.

Помимо этого, в новых школьных учебниках по истории появятся карты с новыми регионами России, а также добавят QR-коды со ссылками на допматериалы.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года заявил, что в стране должна существовать фундаментальная государственная версия истории. Путин добавил, что во время создания нового учебника редакцию прошли более 60 версий текста. В прошлых вариантах, как отметил Путин, внимание часто уделяли не самым значимым историческим событиям.