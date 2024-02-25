Москва, 25 февраля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. В 2023 году в Москве отремонтировали 344 строения, которые были в неудовлетворительном состоянии. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Наша работа в отношении ветхих построек позволяет восстанавливать архитектурный облик города и в то же время избавлять его от особо опасных сооружений», — рассказал Владимир Ефимов. По его данным, всего в 2023 году демонтировали 546 аварийных объектов. «Также в 2023 году восстановили 344 ветхих строения общей площадью 736,8 тысячи квадратных метров», — отметил Ефимов.

Госинспекция по недвижимости начала выявлять ветхие и аварийные объекты для восстановления или сноса в 2020 году. Вместе с федеральными и столичными органами власти, а также собственниками строений определяют ключевые этапы ремонта и вместе разрабатывают план действий. Здание сносят только в случае, когда оно не подлежит восстановлению и угрожает жизни и здоровью граждан.

«Ежегодно мы подводим итоги по этому направлению деятельности. Так, в 2023-м совместно с профильными структурами и правообладателями мы проработали 890 объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии», — добавил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Среди восстановленных объектов ветхое здание 1890 года постройки в Балакиревском переулке в Басманном районе. У этого здания отремонтировали фасад.

Другим примером может служить восстановление ветхого здания 1965 года постройки в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы. В дальнейшем его планируется использовать как объект для оказания медицинских услуг.

На северо-востоке города, в Бутырском районе, владелец восстановил еще одно здание на улице Складочной. В перспективе его планируют задействовать под торговлю.