Нижний Тагил, Свердловская область, 22 февраля, 2024, 19:49 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле мужчина ударил 17-летнюю девушку в ухо за то, что та отказалась уступить ему место. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Кадр из видео

По информации канала, инцидент произошёл в Дзержинском районе, в трамвае № 12. Неизвестный мужчина потребовал от девушки-подростка уступить ему место. Та отказалась, и мужчина вышел из себя, начав нецензурно выражаться, а затем и вовсе с размаха ударив девушку в ухо. Однако пассажирке удалось сохранить равновесие.

Кондуктор в конфликт не вмешалась. За подростка вступился полицейский, ехавший в этом же трамвае.

В полицию с заявлением обратился отец 17-летней девушки. После этого потерпевшая рассказала, что конфликт произошёл в районе железнодорожного вокзала, сообщили в пресс-службе городского управления МВД в беседе с «РИА Новости».

Сотрудники полиции проведут проверку и установят детали происшествия, уточнили в пресс-службе ведомства.

Все материалы об инциденте были направили в городской отдел полиции. Там же правоохранителям и предстоит детально разобраться в происшествии, резюмировали в городском управлении МВД.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве таксисту пришлось применить травматический пистолет, чтобы утихомирить буйного пассажира. Об этом 30 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Донецкой улице в Москве. В полицию сообщила супруга мужчины, воспользовавшегося услугами такси. По её словам, водитель брызнул в её мужа перцовым баллончиком, а потом выстрелил из травматического пистолета и скрылся.

Как рассказал водитель такси, который после звонка из полиции сам приехал в отдел, к прибывшей по вызову машине подошли женщина с ребёнком, которым он помог сесть в автомобиль. Позднее пришёл её супруг. Во время поездки он устроил дебош и нецензурно выражался.

Таксист заверил, что не собирался стрелять, а только хотел припугнуть мужчину, но тот продолжил приближаться. Тогда водитель выстрелил в его сторону, мужчина убежал. После этого таксист сел в машину и направился на следующий заказ.

Сотруднику полиции он предоставил документы, разрешающие хранить оружие, и добровольно сдал пистолет ИЖ 79-9Т.