Санкт-Петербург, 22 февраля, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Раненный в затылок у здания школы на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге водитель адвоката Рустамбек Алдаев скончался в больнице, сообщил 22 февраля Telegram-канал «112».

Кадр из видео

«Скончался водитель питерского адвоката, которому киллер выстрелил в затылок возле школы», — сообщил канал.

Мужчину, который выстрелил в Алдаева, ищут. Отмечается, что точного описания внешности убийцы у силовиков нет. По одной из версий следствия, покушение планировали не на водителя, а на юриста, но киллер ошибся.

Как сообщало ИА Регнум, Алдаева ранили выстрелом в затылок 20 февраля. Утром он припарковал автомобиль, в котором также ехал хозяин машины — адвокат и дети. Юрист вышел, и, пока он отводил детей в здание школы, к Алдаеву подошёл мужчина и произвёл один выстрел в затылок. Затем киллер быстро удалился. Момент выстрела засняла камера видеонаблюдения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3869202" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Попытка убийства мужчины возле школы в Санкт-Петербурге

Алдаева госпитализировали. На месте преступления нашли гильзу от пистолета Макарова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105 УК России).