Москва, 22 февраля, 2024, 17:56 — ИА Регнум. В Москве в прошлом году количество лучевых исследований возросло на 15%. Об этом сообщил 22 февраля мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин

Исследование медики проводят в поликлинике по месту жительства. Затем изображение автоматически загружается в Единый радиологический информационный сервис, откуда его забирают на изучение.

Собянин уточнил, что половину снимков — пять из десяти миллионов — описали врачи Московского референс-центра, благодаря которому лучевая диагностика в городе уже четыре года работает по новому принципу.

«Такая организация службы лучевой диагностики сократила время описания исследований в 16 раз», ― написал мэр в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о развитии московской медицины. Он заявил, что власти ставят задачу создания лучшей в мире массовой и доступной медпомощи. Для этого полностью модернизируем материальную базу здравоохранения, включая здания и оборудование.

При этом Москва не только внедряет, но и сама разрабатывает новые технологии, в том числе с использованием искусственного интеллекта, чтобы создать максимально комфортные условия для пациентов и врачей, подчеркнул мэр.

Ранее Собянин заявил, что в столичном сервисе «Банк технологий» собрали более 460 высокотехнологичных отечественных разработок. Только за прошлый год в реестр попало 200 разработок. Среди них выделяют автономные дроны для доставки малых грузов на предприятии, систему мониторинга состояния оборудования, оптическую систему для считывания и верификации маркировки продукции и многие другие.

Мэр Москвы 16 февраля заявил, что у медицинских организаций по всей России появился доступ к специальной платформе с сервисами искусственного интеллекта (ИИ). В частности, медики смогут делать описания лучевых исследований с использованием алгоритмов ИИ, применяемых в Москве.

В Москве создали первый открытый набор данных по компьютерной томографии головного мозга, включающий результаты 800 исследований. Как сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, он поможет разработчикам тестировать нейросети для определения признаков внутричерепного кровоизлияния.

По её словам, уже создали более 350 датасетов, доступ к 68 из которых открыт. Это поможет разрабатывать качественные сервисы ИИ, добавила заммэра.