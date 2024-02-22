Казань, 22 февраля, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время полёта на модернизированном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М был одет в утеплённую авиационную куртку с именным шевроном.

Кадр из видео

«Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами России Путин В. В.», — было написано на именным шевроне.

Российский лидер 22 февраля совершил полёт на Ту-160М. В воздухе президент провёл 30 минут. У Путина остались хорошие впечатления от полёта. По его словам, это отличная и надёжная техника.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин перед полётом не проходил медосмотр для пилотов. Представитель Кремля не стал раскрывать детали о маршруте ракетоносца, заявив, что это военная тайна.

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Это не первый случай, когда Путин садится за штурвал боевого самолёта. В частности, президент летал на истребителе-перехватчике Су-27. Так, в 2000 году после перелёта из Сочи в Краснодар Путин, едва спустившись с трапа, принял решение лететь на боевом истребителе-перехватчике СУ-27 в Чечню. Он тогда занимал место второго пилота.