Вашингтон, 22 февраля, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Ряд дипломатов из стран Евросоюза считают, что Запад может начать подталкивать Украину к началу переговоров с Россией о заморозке конфликта уже в 2024 году. Об этом 21 февраля написала газета Politico.

По словам автора статьи, несколько дипломатов ЕС назвали оптимальным исходом для Украины в ближайший год «стабилизацию» конфликта.

«На вопросы о том, что она будет в себя включать, дипломаты сказали, что это значит подталкивание Киева к началу переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным о заморозке конфликта и фиксации текущих территориальных приобретений в обмен на «гарантии безопасности» от Запада и путь к членству в ЕС», — говорится в публикации.

Отмечается, что альтернативным вариантом могло бы быть наращивание военной и финансовой помощи киевским властям, однако западные страны воспринимают такой вариант с большой долей скептицизма.

На Западе есть желающие восстановить отношения с Россией после окончаний конфликта, говорится в статье. По мнению автора, это может объяснить «глубокую сдержанность» в некоторых государствах, например, Германии, относительно конфискации замороженных российских активов.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что Запад отчаянно хочет урегулировать конфликт на Украине путём переговоров, однако из-за препятствования Киева не может выработать формулу мира. По словам эксперта, у киевских властей в этом вопросе нелепые аргументы, если они будут продолжать на возвращении всех освобождённых Россией территорий.

Президент России 20 февраля в очередной раз заявил, что Москва никогда не отказывалась от диалога, в том числе и по теме Украины. Глава государства напомнил, что это Киев отказался от диалога по прямой команде из Лондона и Вашингтона, о чём, по его словам, сегодня прямо говорят представители украинского руководства.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин 21 февраля заявил, что Москва в последнее время не слышала о каких-либо новых предложениях по урегулированию украинского кризиса. Он напомнил, что с момента начала СВО такие инициативы выдвинули около 20 стран мира, включая Китай, Бразилию и государства Африки. По словам дипломата, Россия разделяет многие принципиальные моменты в этих предложениях.