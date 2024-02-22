Казань, 22 февраля, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Все федеральные трассы к 2032 году необходимо обеспечить стабильной сотовой связью, заявил президент России Владимир Путин 22 февраля, посетив один из участков трассы М-12 под Казанью.

Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

«У нас планы такие, что, по-моему, к 2032 году все федеральные трассы должны быть обеспечены стабильной сотовой связь», — сказал он на встрече с главами логистических автомобильных компаний и водителями грузовиков.

Путин добавил, что реализацию этих планов нужно ускорить.

Глава государства прибыл на трассу М-12 за рулём «КамАЗа». Перед этим он посетил аэродром в Казани и поднялся в воздух на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Полёт длился около получаса.

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Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Путин принял участие в открытии участка трассы М-12 от Москвы до Арзамаса в Нижегородской области. Он подчеркнул, что планы по развитию автомобильных дорог в стране обязательно выполнят в полном объёме.

В декабре житель Москвы в ходе прямой линии с президентом рассказал ему о слишком высокой стоимости проезда по трассе М-12. Путин пообещал разобраться с этим вопросом. 13 февраля 2024 года он поручил правительству и госкомпании «Автодор» представить до 15 марта предложения по оптимизации тарифов на дороге.