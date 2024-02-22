Вашингтон, 22 февраля, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Лидеры стран «Большой семерки» (G7) собираются на этой неделе выступить с заявлением, что никогда признают выборы, которые пройдут в новых регионах России, сообщило 22 февраля агентство Bloomberg, ссылаясь на черновик обращения.

Сергей Савостьянов/ТАСС

В документе также говорится, что Россию призывают вывести войска из новых российских территорий. Кроме того, лидеры G7 собираются 24 февраля, в годовщину начала СВО, позвонить главе киевского режима Владимиру Зеленскому, чтобы пообещать ему увеличить военную помощь Украине.

Издание не смогло получить официальных комментариев по этой информации.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые участвовали в едином дне голосования. Они лидировали по явке среди других регионов России.

Президент России Владимир Путин отметил мужество работников избирательных комиссий в новых регионах. Он заявил, что его удивило, что они продолжали работать даже в случаях обстрелов с украинской стороны.

Центризбирком в декабре 2023 года сообщил, что Минобороны и ФСБ посчитали возможным провести выборы президента в новых регионах. Вопрос изучили в ходе консультаций силовиков и представителей руководства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Выборы президента России будут проходить с 15 по 17 марта. С 25 февраля по 14 марта пройдёт досрочное голосование. В новых регионах голосование на выборах президента России начнётся раньше, чем в других субъектах.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов в сентябре 2022 года. В ДНР за вхождение проголосовали 99,23% участников, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.