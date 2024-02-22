Киев, 22 февраля, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский внёс на рассмотрение в Верховную раду законопроект о демобилизации военнослужащих, проходящих срочную службу в ВСУ, сообщили 22 февраля на сайте парламента Украины.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Документ касается военнослужащих-срочников, срок службы которых истёк во время военного положения.

Как сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесён «Росфинмониторингом» в перечень террористов и экстремистов) в своём Telegram-канале, законопроект могут рассмотреть завтра, 23 февраля. Документ направили на рассмотрение комитета Рады по нацбезопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время демобилизуют срочников, срок службы которых уже истёк.

Это военные, которых призвали в ВСУ в 2020–2021 годах, после начала СВО их не демобилизовали. Глава СНБО пояснил, что если кто-то из них решит остаться в ВСУ, они должны будут заключить контракт.

Это заявление прозвучало на фоне протестов, которые прошли на Украине с требованием демобилизовать срочников. Акции прошли в ряде городов на Украине, включая Одессу, Кривой Рог, Львов. Протестующие требовали ограничить срок службы 18 месяцами.

Украинский министр обороны Рустем Умеров 24 декабря заявил, что слово «демобилизация» неуместно, пока в стране военное положение, поэтому её не будет.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине и на Западе констатируют падение боевого духа в рядах ВСУ, особенно после освобождения российскими войсками города Авдеевки в ДНР.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что оставшимся в Крынках в Херсонской области украинским военным надо сдаваться в плен российской армии, а не «плакать по рации» с просьбами об эвакуации.