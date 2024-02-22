Москва, 22 февраля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Владимир Станулевич

Пресс-служба Рослесхоза Федеральное агентство лесного хозяйства (указатель)

Лесная отрасль в России, скорее, дает социальную стабильность на огромных пространствах, нежели является источником пополнения бюджета. Попав под пристальный взгляд фискальных структур, она несколько лет назад получила систему электронного контроля ЛесЕГАИС. Между тем многолетние проблемы лесопромышленников, касающиеся лесных дорог, регламентации ущерба животному миру, по-прежнему не решались. Казалось, гайки просто закручиваются. Ситуация изменилась после визита президента РФ Владимира Путина в 2023 году в Архангельскую область и его февральских поручений по поддержке отрасли в условиях санкций. Лесопромышленников услышали на самом верху.

Борьба двух подходов к лесной отрасли — фискального и стимулирующего — продолжилась. В постановлении правительства РФ №578 об аренде лесных участков платежи в бюджет снова вышли на первое место. Но лесопромышленники уже знали позицию президента и предложили скорректировать постановление, перенеся его действие на два года. В частности, такое обращение было направлено Союзом лесопромышленников Архангельской области.

Власть пошла навстречу проектом поправок к Лесному кодексу РФ о лесных дорогах, авторами которых стала группа сенаторов и депутатов Госдумы, в том числе председатель круглого стола лесной отрасли в ИА Регнум депутат ГД РФ Александр Спиридонов. Действия по контролю уравновесили мерами поддержки.

Что ждет лесную отрасль дальше, рассказал ИА Регнум глава Федерального агентства по лесному хозяйству (Рослесхоз) Иван Советников.

Владимир Станулевич: Лесопромышленники в СМИ заявляют о стремительно увеличивающейся фискальной нагрузке на ЛПК. В основном упоминается 578-е постановление правительства РФ об аренде лесов в части ее повышения. Но, по мнению экспертов, есть нелогичные нормы и в самом порядке.

Иван Советников: В России одна из самых низких ставок платы на кубометр. При этом требования постановления не распространяются на договоры, заключенные до 1 января 2024 года. Изменения применяются только ко вновь заключаемым договорам. Налоговая нагрузка не увеличилась. Также стоит учитывать, что основная часть продукции идет на экспорт, что довольно выгодно.

Пресс-служба Рослесхоза Руководитель Рослесхоза Иван Советников

— В стране расширяется судебная практика по взысканию с лесопользователей ущерба причиняемого животному миру. Какую позицию занимает Рослесхоз?

— Практика только формируется, и мы пока её только оцениваем. Задача арендатора при использовании лесного участка — обеспечить все меры по охране и воспроизводству лесов, в том числе предусматривающие сохранение средообразующих функций лесов.

Не исключаю, что в законе об охоте (209-ФЗ) целесообразно было бы закрепить, что добросовестные лесопользователи, выполняющие весь спектр задач по сохранению лесов, не причиняют ущерба животному миру.

— В соответствии с действующим законодательством (постановление правительства №800 от 10 июля 2018 г.) арендаторов вынуждают заниматься ликвидацией в лесу несанкционированного мусора. Кто, по мнению Рослесхоза, должен убирать этот мусор — арендаторы, органы управления лесами, региональные экологические операторы?

— Этот вопрос требует комплексного регулирования в отношении всех категорий земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а не только в части земель лесного фонда. На наш взгляд, необходимо на законодательном уровне определить ответственных лиц, на которых в дальнейшем будут возлагаться обязанности по ликвидации несанкционированных свалок, а также наделить их полномочиями по выявлению, предотвращению и пресечению нарушений по загрязнению земель твердыми коммунальными отходами. Мы готовы участвовать в корректировке законодательства по этому вопросу в рамках своих компетенций со всеми заинтересованными ведомствами.

— В арендованных лесах возникает меньше пожаров, чем в лесах, не имеющих арендаторов. Но лесное законодательство ужесточает ответственность за пожары именно арендаторов. Почему?

— Некорректно сравнивать арендованные и свободные площади. Они как минимум отличны по таким ключевым моментам в охране лесов от огня, как расположение от населенных пунктов, доступность инфраструктуры.

При этом на арендаторов возложена обязанность оказывать содействие в тушении лесных пожаров, и эту обязанность необходимо соблюдать.

Пресс-служба Рослесхоза Участник конкурса «Лесоруб XXI века

— Последние два года отмечается снижение объемов заготовки древесины в стране. Стало меньше арендаторов и предприятий лесного комплекса? Насколько Рослесхоз видит в этом угрозу снижения эффективности лесных ресурсов?

— Заготовка древесины традиционно является основным видом использования лесов в России. На неё приходится две трети лесных доходов государства. И главными участниками этих отношений у нас являются арендаторы лесных участков, которым для заготовки предоставлено в пользование 280 млн куб. м — это практически 40% расчетной лесосеки страны. В 2023 году в целом по стране заготовлено 188,7 млн куб. м древесины — это на 3% ниже показателя 2022 года. По арендованным участкам снижение составило всего лишь 1,3%, в прошлом году на них заготовлено 162,2 млн куб. м древесины. Мы видим, что лесозаготовители адаптируются к новым условиям и принятые за последние два года меры государственной поддержки позволили наладить новые логистические цепочки реализации лесопродукции.

— С 1 января прошлого года полномочия по проведению лесоустройства перешли на федеральный уровень. Насколько это принесло позитивные изменения в динамику лесоучетных работ и каковы перспективы их проведения до 2026 года?

— Следует отметить, что до передачи этих полномочий на федеральный уровень работы проводились на минимальных площадях. При этом не всегда соблюдались нормы лесоустроительной инструкции, работы проводили специалисты, не имеющие должной квалификации, не проводились проверки качества выполнения лесоустройства. Всё это приводило к низкому качеству работ и по сути недостоверным данным.

Сегодня лесоустроительные работы проводит Рослесинфорг. Рослесхоз контролирует каждый этап их проведения. С переводом лесоустройства на федеральный уровень была выстроена современная система планирования лесоучетных работ, улучшено качество проведения лесоустройства и актуализация данных о лесах.

В 2022 году площадь лесоустройства составила 17,2 млн га — это на 6,1 млн га больше, чем в 2021 году. В 2023 году — 23,3 млн га. Сегодня 42% интенсивной зоны использования лесов имеют актуальные материалы лесоустройства. Каждый год площадь лесоустройства в России будет увеличиваться. Важно, что в 2024 году лесоустройство будет проведено и в новых регионах.

Пресс-служба Рослесхоза Участники конкурса «Лесоруб XXI века

— Заключение договоров аренды при реализации приоритетных инвестиционных проектов с 1 сентября относится к полномочиям Рослесхоза. Насколько санкции повлияли на «приоритетных инвесторов» лесного бизнеса, выполняются ли обязательства по ПИПам? В каких направлениях отрасли инвестиции растут?

— Нам поступают заявки о внесении изменений в приоритетные инвестпроекты в части замены оборудования, смещения сроков ввода в эксплуатацию и, соответственно, смещения сроков заключения договоров аренды лесных участков.

Мы видим, что продление правительством сроков выполнения обязательств по созданию и модернизации объектов инфраструктуры позволило инвесторами заменить поставщиков оборудования, скорректировать потоки рынков сбыта.

Что касается активности инвесторов, то за четыре последних месяца 2023 года заключено 22 договора аренды в рамках ПИП с ежегодным объемом заготовки 1,15 млн куб. м.

— Рослесхоз не раз сообщал, что новая информационная система ФГИС ЛК практически готова. Как идет её внедрение, какие проблемы в связи с этим возникают?

— Внедрение системы ведется поэтапно. Сейчас доступ ко ФГИС ЛК получили 72 региона. Регионы переносят в нее данные о лесах. Миграция этой информации, как раз один из самых сложных этапов. Вся загруженная информация о лесах перепроверяется с бумажными данными. При этом региональные лесные ведомства вносят информацию пошагово, опираясь на тот перечень услуг, что будет оказываться в субъекте первоочередно. Отдельно загружаются качественные и количественные характеристики, отдельно переносятся картографические данные. Добавлю, что уже на 82,7% загружена информация об участковых лесничествах, на 70% о лесных кварталах.

— К каким нововведениям в законодательстве готовиться предприятиям ЛПК в 2024 году?

— Сейчас на рассмотрении Госдумы находятся несколько, на мой взгляд, важных законопроектов. Один из них касается лесных дорог. Принятие этого законопроекта позволит урегулировать вопрос создания и эксплуатации лесных дорог. Проект документа предполагает закрепить понятие лесных дорог и их классификацию, кем они могут создаваться и на каких участках. Законопроект предусматривает в том числе возможность создания лесных дорог за границами используемых лесных участков. Такое регулирование повысит транспортную доступность лесов, их инвестиционную привлекательность, а также упростит логистику и сократит трудозатраты.

Также к первому чтению готов законопроект о последовательном усилении административной ответственности за нарушение оборота древесины. Например, сейчас, если древесина транспортируется без электронного сопроводительного документа (ЭСД), то штраф выписывается с возможностью конфискации лесоматериалов и техники. Поправки в КоАП предполагают, что конфискация техники станет возможной лишь в случае рецидива, а не с первого раза.