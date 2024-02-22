Лондон, 22 февраля, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы России разбили группировку украинских войск в районе села Победа в ДНР с помощью авиабомб ФАБ-500 и ударов артиллерии. Об этом 20 февраля заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Россияне наносили удары по ВСУ под селом Победа авиабомбами ФАБ и разгромили их артиллерийским огнём», — сказал он.

По словам эксперта, ему сложно представить, как бойцы украинской армии смогли бы удерживать позиции в таких условиях.

Как передавало ИА Регнум, ранее 22 февраля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об освобождении от ВСУ села Победа в ДНР. По его словам, армия России за сутки также улучшила положение по переднему краю, а украинские войска за это же время потеряли на этом направлении свыше 410 бойцов и один танк.

Отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос 31 января заявил, что армия России подрывает позиции ВСУ около Днепра авиабомбами ФАБ-500. Он посетовал на то, что украинским бойцам постоянно приходится восстанавливать уничтоженные укрытия после российских ударов.

Бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков 15 января отметил, что украинские средства противовоздушной обороны не способны сбить ни одну российскую планирующую авиабомбу. По его словам, у армии России есть десятки тысяч таких авиабомб, включая ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000.