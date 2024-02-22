Казань, 22 февраля, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин перед полётом на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М не проходил медосмотр для пилотов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Азаров/РИА Новости Владимир Путин общается с пилотом перед полетом на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М

Официальный представитель Кремля заявил, что в этом случае такие процедуры не требуются.

«Не требуются», ― подтвердил в беседе с ТАСС Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля президент прибыл на взлётную полосу Казанского авиационного завода имени Горбунова, чтобы совершить полёт на Ту-160М. Для этого Путин облачился в специальный костюм для лётчиков.

Песков сообщил, что полёт продлится 40 минут. При этом на вопросы журналистов о маршруте ракетоносца официальный представитель Кремля заявил, что это военная тайна, и не стал раскрывать детали.

В результате в воздухе российский лидер провёл 30 минут и завершил полёт. Представитель Кремля уточнил, что президент принял решение совершить этот полёт на ракетоносце 21 февраля.

Президент заявил, что у него остались хорошие впечатления от полёта на сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике. Российский лидер добавил, что это техника отличная и надёжная. По его словам, эту технику нового поколения можно принимать в состав Вооружённых сил России.

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Путин 21 февраля прибыл в Казань. Во время посещения Казанского авиационного завода осмотрел модернизированные Ту-160М и поднялся в кабину одного из них. Президент находился за штурвалом около десяти минут. Он также предложил назвать этот борт в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Межконтинентальный ракетоносец Ту-160, созданный в 1970-х годах в СССР, прошёл глубокую модернизацию. Обновлённый Ту-160М совершил первый полёт в январе 2022 года. Он способен развивать скорость до 2000 км/ч. Это позволяет ему легко отрываться от перехватчиков и преодолевать зону ПВО противника.