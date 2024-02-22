Москва, 22 февраля, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Социальные учреждения в Москве перейдут на особый график работы на праздничных выходных с 23 по 25 февраля. В свою очередь многие организации и сервисы продолжат работу в обычном режиме. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

РИА Новости/Алексей Филиппов

Обычный график сохранится у молочно-раздаточных пунктов и центров московского долголетия, а центры госуслуг уйдут на праздники только на один день. Это произойдёт 23 февраля, уточнила Ракова.

Заммэра отметила, что 23 и 25 февраля взрослые поликлиники откроются с 09:00 до 16:00, а 24 февраля — с 09:00 до 18:00.

Кабинеты ОРВИ для взрослых в эти дни будут работать с 09:00 до 18:00.

По особому графику будут работать аптеки и дежурные аптечные пункты при поликлиниках. Они 23 и 25 февраля будут вести работу с 09:00 до 16:00, а 24 февраля с 09:00 до 18:00.

Детские поликлиники будут работать 24 февраля с 09:00 до 15:00, а травматологические отделения при них — с 08:00 до 22:00.

Круглосуточные травмпункты и Центр телемедицины продолжат работу в прежнем режиме.

Надомное обслуживание с 23 по 25 февраля можно будет получить в режиме работы поликлиник.

Женские консультации 24 февраля будут принимать с 09:00 до 18:00, 25 февраля — с 09:00 до 16:00.

Как отметила Ракова, 23 февраля будут работать только учреждения, которые ведут обслуживание 10 и более участков.

Изменения коснутся и офисов «Мои документы». Они 23 февраля не будут принимать посетителей, а 22 и 24 февраля у них обычный график.

Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей будет работать в обычном режиме, рассказала Анастасия Ракова.

В свою очередь столичные дворцы бракосочетаний 23 февраля уйдут на выходной, а с 24 февраля заработают в обычном режиме.

В этот день торжественные церемонии бракосочетания пройдут на площадках проекта «Новые адреса счастья». Церемонии проведут в парке-отеле «Даниловский», усадьбе Муравьевых-Апостолов, усадьбе Васильчиковых, гостинице «Националь», башне «ОКО» (ресторан Birds), особняке Спиридонова, храме Матроны Московской, доме торжеств «Сафиса» и оперном доме музея-заповедника «Царицыно», подчеркнула Ракова.

График работы ветеринарных клиник останется без изменений, центры занятости населения «Моя работа» и «Моя карьера», центр «Профессии будущего», учебный центр «Профессионал» и семейные центры, а также реабилитационные учреждения для людей с инвалидностью в это время будут закрыты.

Также в праздники не будут работать читальные и выставочные залы московского Главархива, резюмировала заммэра.

Как сообщало ИА Регнум, городские службы Москвы переведут на усиленный режим работы в преддверии праздничных дней с 22 по 25 февраля. Об этом 21 февраля сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Одной из главных задач для коммунальщиков станет обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения, соблюдение мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктур, уточнил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в дни усиленного дежурства ответственные лица всех структур комплекса, оперативного и ремонтного персонала будут находиться на рабочих местах круглосуточно.

В состоянии повышенной готовности будут около 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов. Особое внимание коммунальщики уделят уборке улиц и магистралей, пешеходных зон, общественных пространств и дворовых территорий, добавил Бирюков.